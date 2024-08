Ciclismo: domenica tra i 4000 al via della Ötztaler Radmarathon ci sarà anche la catanese Dafne Impellizzeri

Sport, Catania

La campionessa italiana Randonneur sara in gara sui durissimi 227 km della classica del gran fondo che si svolge nella regione austriaca del Tirolo

Domenica oltre 4.000 ciclisti provenienti da 40 nazioni e cinque continenti affronteranno la Ötztaler Radmarathon a Solden, una località alpina nella valle Otztal, nella regione austriaca del Tirolo. La granfondo ciclistica lungo il tracciato di 227 km, 5.500 metri di dislivello e 4 passi alpini, quest’anno festeggia la 43ª edizione e sono state circa 22.000 le richieste di partecipazione e alla fine solo 4.000 saranno i ciclisti al via e tra questi ci sarà anche una catanese, Dafne Impellizzeri, classe 1969, che sulle due ruote dal 2014 continua a compiere straordinarie imprese.

La ciclista catanese Dafne Impellizzeri

Dafne Impellizzeri, campionessa italiana Randonneur con ben 15.100 km percorsi in bici, arriva domenica in Tirolo dopo aver concluso un’altra prestigiosa gran fondo. “Dal 16 al 22 scorso sono stata impegnata nella “1001 miglia” – racconta Dafne Impellizzeri che nelle vita è un chirurgo – con partenza da Parabiago, in una gran fondo di 1609 chilometri che ho chiuso in 134 ore attraversando ben nove regioni italiane. Adesso sotto con la Ötztaler Radmarathon una classica del panorama alpino grazie al suo percorso con l’affascinante cambio di paesaggi, dalle valli fino alle montagne che contribuisce a creare un’atmosfera unica. In particolare, i quattro passi – Kühtai, Brennero, Giovo e infine il Rombo con i suoi 1.724 metri di altitudine – offrono uno scenario unico”.

09.07.2023, Sölden, AUT, ÖRM, Ötztaler Radmarathon 2023, im Bild Übersicht Startaufstellung in Sölden // Overview Start during the 42. OeRM, Oetztal Radmarathon. Soelden, Austria on 2023/07/09. EXPA Pictures © 2023, PhotoCredit: EXPA/ Johann Groder

IL PERCORSO. Domenica partenza da Solden alle 6,30, prevalentemente in discesa fino a Oetz (800 m). Poi salita fino al Kuhtai (2.020 m). Si esce a Kematen e si prosegue in direzione Innsbruck (600 m). Salita al Brennero (1.377 m). Una breve pausa e poi discesa fino a Vipiteno (960 m). Salita regolare fino al Passo Giovo (2.090 m). Discesa cauta fino a San Leonardo in Val Passiria (700 m) e poi come gran finale il Passo Rombo (2.474 m) con discesa verso il traguardo di Sölden (1.377 m). Oetz-Kühtai: 18 km; 1200 metri di dislivello; ristoro al chilometro 49; Innsbruck-Brennero 37,5 km; 777 metri di dislivello; ristoro al chilometro 121,5; Vipiteno-Passo Giovo: 15,5 km; 1130 metri di dislivello; ristoro al chilometro 153; San Leonardo-Passo Rombo: 29 km; 1724 metri di dislivello; ristori ai chilometri 191,5 e 196.

L’ex azzurro di sci Manfred Mölgg al via della Ötztaler Radmarathon

AL VIA ANCHE EX SCIATORI FAMOSI. La Ötztaler Radmarathon con partenza e arrivo a Solden in Tirolo è in pieno boom! Ciò è dimostrato anche dall’elevato numero di richieste di adesione. A gennaio 2024 si sono registrate quasi 22.000 richieste. I pettorali, assegnati tramite sorteggio, sono limitati a 4.000 partecipanti e a metà febbraio i fortunati hanno ricevuto la conferma, tra cui undici ex vincitori dell’Ötztaler e grandi sciatori come il tedesco Thomas Dreßen e i due ex azzurri Manfred Molgg e Werner Heel che vogliono conquistare per la prima volta la Ötztaler Radmarathon e passeranno dagli sci alla bici da corsa.

L’ex azzurro di sci Werner Heel

