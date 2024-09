Ciclismo: Europei; Affini oro nella crono, 3/o Cattaneo

agenzia

Nella fara femminile 5/a Vittoria Guazzini

ROMA, 11 SET – Edoardo Affini è il nuovo campione europeo cronometro élite. Conquista il titolo sulle strade del Limburgo, in Belgio nella giornata di apertura dei campionati europei di ciclismo su strada che cominciano così nel migliore dei modi per la spedizione azzurra. Accanto al titolo del 28enne, infatti, brillano anche il terzo posto di Mattia Cattaneo e il quinto posto di Vittoria Guazzini tra le donne. Per Affini si tratta del primo titolo continentale nella massima categoria in una specialità che l’aveva già visto sul gradino più alto tra gli U23, nel 2018 a Glasgow.

