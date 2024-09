Ciclismo: Europei, Balsamo argento nella donne Elite

agenzia

L'azzurra seconda dietro all'olandese Wiebes

ROMA, 14 SET – Italia ancora sul podio agli Europei di ciclismo strada in corso nel Limburgo belga. Elisa Balsamo ha conquistato l’argento nella prova Donne Elite, vinta da Lorena Wiebes, con l’Olanda all’ottavo successo su nove edizione dei campionati. A completare il podio la polacca Daria Pikulik. La gara femminile è stata controllata dal team orange che non ha concesso fughe, con Wiebes che è scattata ai 200 metri, prendendo i metri sufficienti per raccogliere il suo secondo titolo europeo. Elisa Balsamo può festeggiare questo secondo posto che segna il definitivo ritorno ai massimi livelli dopo una stagione complicata. Per la piemontese è la seconda piazza d’onore agli europei, dopo quella nel 2022, sempre alle spalle della Wiebes. Per la spedizione azzurra si tratta della quinta medaglia di questa edizione dei campionati continentali, con al momento due ori, un argento e due bronzi. Nella gara juniores ha vinto il novegese rn-Kristoff, davanti allo spagnolo Alvarez Martinez e al francese Seixas. Domani le ultime due prove, la mattina la gara donne juniores, poi quella maschile di 222,8 km.

