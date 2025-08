Ciclismo: Evenepoel lascia Quick Step e va alla Red Bull

agenzia

L'annuncio della sua attuale squadra

ROMA, 05 AGO – Remco Evenepoel cambia squadra: il 25enne corridore belga doppio oro olimpico a Parigi 2024 si trasferira’ dalla Soudal Quick-Step al team Red Bull-Bora-Hansgrohe. L’annuncio e’ arrivato dalla Quick Step, che ha resto noto come gli agenti di Evenpoel ha informato i dirigenti di non voler discutere di un’estensione del suo attuale accordo, che scade alla fine del 2026. “Dopo aver consultato i nostri sponsor e partner, la proprietà e la dirigenza del team hanno deciso che è nell’interesse di tutti concordare che Remco possa lasciare il team al termine dell’attuale stagione 2025”, fa sapere la Quick Step. “Pur rammaricandoci per la decisione di Remco di andarsene, coltiveremo i ricordi che abbiamo creato e continueremo a impegnarci insieme per raggiungere risultati significativi per il resto della stagione”, aggiunge il team.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA