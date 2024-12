Ciclismo: Evenepoel operato, ‘tornerò ancora più forte’

agenzia

'Sarà un lungo viaggio, concentrato sulla guarigione'

ROMA, 04 DIC – “Dopo un incidente spaventoso in allenamento ieri , sono stato operato ieri sera ed è andato tutto bene. Ho riportato fratture alla costola, alla scapola, alla mano, contusioni ai polmoni e una lussazione della clavicola destra che ha causato la rottura di tutti i legamenti circostanti: sarà un lungo viaggio, ma sono assolutamente concentrato sulla mia guarigione e sono determinato a tornare più forte, passo dopo passo”. Con un post pubblicato sui suoi profili social, con tanto di foto dal letto dell’ospedale, Remco Evenepoel, fa il punto sulle sue condizioni dopo l’incidente di ieri in allenamento quando è finito contro la portiera di un furgone delle poste belghe e che gli è costato diverse fratture e un intervento chirurgico. “Sono molto grato per tutto l’aiuto e il supporto che ho ricevuto nelle ultime 24 ore – ha aggiunto il ciclista belga, doppio oro olimpico a Parigi 2024 – Dai soccorritori, ai miei vicini che mi hanno aiutato in prima persona, allo staff dei medici di Anderlecht e Herentals e al nostro medico di squadra. Dedico un ringraziamento speciale a mia moglie e alla mia famiglia per essere stati al mio fianco in questi momenti difficili. Grazie per tutti i messaggi di supporto. Voglio anche esprimere il mio supporto per la donna coinvolta nell’incidente”, ha concluso Evenepoel. In una nota ufficiale, la sua squadra, la Soudal Quick-Step ha spiegato che “sarà necessario un periodo di immobilizzazione di due settimane, dopodiché potrà essere elaborato un piano per il suo ritorno in allenamento”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA