Ciclismo: Ganna “oro mancato per 6” ma ho onorato la maglia”

"Remco è un fuoriclasse, felice per il bronzo di Affini"

ROMA, 22 SET – “Sono dispiaciuto di aver perso l’oro per soli sei secondi, c’è da dire che sono stato sconfitto non da un outsider, ma da un fuoriclasse come Remco”. Così l’azzurro Filippo Ganna, medaglia d’argento nella crono elite ai mondiali di ciclismo a Zurigo. “Sono venuto a questo Mondiale per rimettermi in gioco e credo di aver onorato al meglio la maglia – ha proseguito il piemontese -. Sono molto contento per Edoardo: è dal Mondiale di Firenze del 2013 che corriamo insieme e finalmente siamo entrambi sullo stesso podio”. Felice Affini, oro nella crono ai recenti Europei: “Sono contento perché, anche se non ho visto i dati, credo di aver fatto la mia miglior prestazione di sempre – ha dichiarato -. Peccato per l’oro mancato di Filippo, ma stare sul podio insieme è una grande emozione. Quella di oggi è la conferma che la vittoria all’Europeo non è arrivata per caso”.

