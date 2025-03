Ciclismo: l’olandese Wiebes vince la Milano-Sanremo donne

agenzia

Longo Borghini ripresa a 150 metri, 8/a Elisa Balsamo

SANREMO, 22 MAR – La velocista olandese Lorena Wiebes ha vinto la Milano-Sanremo donna, tornata in calendario dopo 20 anni di assenza. L’atleta della SD Worx, ha battuto allo sprint la connazionale Marianne Vos e la svizzera Noemi Ruegg dopo aver sfruttato il grandissimo lavoro della campionessa mondiale Lotte Kopecky che ha chiuso ai 150 metri sulla campionessa italiana Elisa Longo Borghini, brava a tentare il colpaccio provando a fuggire in fondo al Poggio. Ottavo posto per Elisa Balsamo.

