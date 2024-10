Ciclismo: Mondiali Pista; Milan in finale dell’Inseguimento

agenzia

L'azzurro dovrà vedersela con Charlton,che toglie record a Ganna

ROMA, 18 OTT – L’azzurro Jonathan Milan si è qualificato per la finale dell’Inseguimento individuale dei Mondiali su pista in corso a Ballerup, in Danimarca. Nella sfida per l’oro (in programma alle 20.40) se la vedrà con il 21enne britannico Josh Charlton che in semifinale, con il tempo di 3’59″304, ha tolto a Filippo Ganna il primato del mondo in questa specialità, in cui si percorrono 4 km. Il record di Ganna era di 3’59″636.

