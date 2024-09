Ciclismo: Pella, risultato eccezionale di Ganna e Affini

agenzia

Presidente Lega ciclismo professionistico,complimenti al ct Velo

ROMA, 22 SET – “Voglio mandare i miei complimenti a Ganna e Affini perché hanno saputo ottenere qualcosa di eccezionale. Per la prima volta l’Italia sale, nella cronometro, con due atleti sul podio. Complimenti anche al ct, Marco Velo, che da anni sta lavorando sullo sviluppo di una disciplina così complessa come la crono”. Lo afferma il presidente della Lega ciclismo professionistico, Roberto Pella. “Siamo stati battuti da un fenomeno come Remco Evenepoel, bi-campione olimpico e mondiale – prosegue Pella, deputato di Forza Italia -. In Svizzera abbiamo assistito a una festa bellissima per tutto il ciclismo italiano, che ha visto tanti nostri connazionali come tifosi lungo tutto il percorso con uno sventolare continuo del tricolore”. “Un ringraziamento va al Governo, alle Regioni e alle istituzioni locali italiane – conclude il che sostengono con convinzione il ciclismo e contribuiscono all’organizzazione delle corse professionistiche tricolori, che sono tra le più belle e seguite, grazie all’impegno e alla passione dei nostri organizzatori che sono tra i migliori al mondo”

