Ciclismo: per Vingegaard frattura clavicola e delle costole

agenzia

Danese 'in condizioni stabili e cosciente,resta in osservazione'

ROMA, 04 APR – Jonas Vingegaard ha riportato fratture alla clavicola e a diverse costole dopo essere stato coinvolto in una terribile caduta durante la tappa odierna del Giro dei Paesi Baschi. Lo ha annunciato con un post su X la sua squadra, la Visma-Lease. “È stata una caduta terribile, ma fortunatamente è in condizioni stabili e cosciente – si legge nel post del team – Gli esami ospedalieri hanno rivelato che ha una frattura della clavicola e di diverse costole. Rimane sotto osservazione in ospedale”.

