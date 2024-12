Ciclismo: Pidcock e Ineos, e’ divorzio

agenzia

L'olimpionico britannico lascia la squadra

ROMA, 04 DIC – Il ciclista britannico Tom Pidcock, due volte campione olimpico di mountain bike, e la squadra Ineos-Grenadiers, pesi massimi del gruppo mondiale, hanno annunciato mercoledì il loro divorzio, “a fine stagione”, dopo mesi di pesanti tensioni. “Tom ha grandi obiettivi multidisciplinari e crediamo che questa decisione consenta a entrambi di perseguire le nostre ambizioni future con chiarezza e determinazione”, ha affermato il manager di Ineos, John Allert, in una nota del team. Due volte medaglia d’oro ai Giochi di mountain bike (2021 e 2024), campione del mondo di ciclocross (2022), il versatile corridore 25enne ha vinto poco su strada dal suo arrivo a Ineos nel 2021. I rapporti con l’Ineos-Grenadiers si sono deteriorati negli ultimi mesi, nonostante un contratto fino al 2027; a ottobre scorso Pidckoc aveva annunciato la sua rinuncia al Lombardia su Instagram, alla vigilia della partenza. Un segno di rottura tra corridore e team, che mal sopportava la scelta del britannico di non dedicarsi solo alle corse su strada per continuare a gareggiare nella sua disciplina preferita, la mountain bike. Ora per Pidcock si prospetta un passaggio alal svizzera Q36.5 Pro Cycling

