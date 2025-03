Ciclismo: Pogacar parteciperà per prima volta a Parigi-Roubaix

agenzia

Il 13 aprile la sfida a Van der Poel

ROMA, 26 MAR – Lo sloveno Tadej Pocagar gareggerà per la prima volta il 13 aprile nella Parigi-Roubaix, uno dei principali classici della stagione ciclistica. Lo ha annunciato la sua squadra Uae. “Dopo un confronto interno, è stato deciso che avrebbe adattato il suo programma per concentrarsi sul Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix”, si legge sul sito web della sua formazione. “Pogi” troverà in particolare il suo rivale olandese Mathieu van der Poel, che lo ha appena privato della vittoria alla Milano-Sanremo.

