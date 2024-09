Ciclismo: Roglic vince la Vuelta, a Kung la crono finale

agenzia

Lo sloveno per la quarta volta si aggiudica il Giro di Spagna

ROMA, 08 SET – Primoz Roglic ha vinto per la quarta volta in carriera la Vuelta. Lo sloveno della Red Bull-Bora-hansgrohe ha chiuso al secondo posto la cronometro finale di Madrid, vinta da Stefan Küng (Groupama-FDJ) in 26’28”. Lo svizzeropreceduto di 30″ Roglic e 41″ Mattia Cattaneo (T-Rex Soudal-QuickStep). Già vittorioso sulle strade di Spagna nel 2019, 2020 e 2021, Roglic ha eguagliato il record di vittorie alla Vuelta stabilito dallo spagnolo Roberto Heras nei primi anni 2000.

