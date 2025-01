Ciclismo: Strade Bianche con più tratti di sterrato e Pogacar

agenzia

Al via anche Pidcock, organizzatori aspettano Van Aert

SIENA, 24 GEN – La corsa per ciclisti professionisti ‘Strade Bianche’, considerata la ‘classica del nord più a sud d’Europa’, torna nel Senese l’8 marzo con un incremento dei tratti di sterrato passando a 16 nella prova maschile con 81,7 km dei 213 totali, e a 13 nella prova femminile con 50,3 km sui 136 totali. Confermato l’arrivo nella splendida cornice di piazza del Campo a Siena. Ai nastri di partenza ci saranno i campioni più attesi, compreso il trionfatore dello scorso anno nella gara maschile. “Uno dei primi ad aderire è stato Pogacar – ha detto Mauro Vegni, direttore dell’area ciclismo di Rcs Sport – Ci sarà anche Pidcock, che ha vinto due anni fa, poi per esempio Van Aert ancora non è ufficiale ma ce lo aspettiamo così come le migliori atlete del ciclismo femminile”. “Il weekend della Strade Bianche è uno dei più attesi a livello globale, sia per quanto riguarda le due prove del sabato che per la Gran Fondo di domenica” ha detto Paolo Bellino, ad e direttore generale di Rcs Sports & Events. Per la Gran Fondo di domenica sono attesi 6500 partecipanti amatoriali. Alla presentazione è intervenuto anche l’ex ciclista Paolo Bettini: “Ho partecipato solamente a un’edizione di questa corsa spettacolare – ha detto – ma, a posteriori, sono certo che sarebbe stato uno dei miei obiettivi stagionali. L’albo d’oro parla da sé, con grandi campioni e grandi campionesse che si sono succeduti negli anni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA