Ciclismo: Tour de l’Avenir; Italia vince classifica a squadre

Conclusa corsa francese U23, vittoria del britannico Blackmore

ROMA, 24 AGO – Primo posto nella classifica a squadre e quinto per Florian Kajamini nella generale per la nazionale italiana guidata dal ct Marino Amadori nel Tour de l’Avenir, la prestigiosa corsa francese per Under 23, che si è conclusa oggi con l’accesissimo duello sui tornanti del Colle delle Finestre. Altri piazzamenti che arricchiscono il bottino della spedizione italiana sono il decimo posto di Matteo Scalco nella generale e le due vittorie di tappa con lo stesso Kajamini e con Crescioli. Nel Tour de l’Avenir femminile si è imposta la transalpina Marion Bunel. Ottimo sesto posto per Eleonora Ciabocco. Soddisfatto il presidente della federciclismo Dagnoni, presente oggi alle premiazioni: “Siamo stati protagonisti per tutte le tappe. Il risultato di squadra dimostra che abbiamo un movimento in crescita, in grado di competere con i migliori. Anche oggi gli italiani sono stati molto attivi e grandi protagonisti, riuscendo a chiudere in quattro tra i primi 20. Sono state brave anche le ragazze, con la Ciabocco sesta nella classifica finale e con tante giovani che hanno fatto esperienza. Faccio i miei complimenti a tutti gli azzurri e agli staff per l’ottimo lavoro svolto. Ringrazio le società che ci supportano in questo lavoro e in questa crescita”.

