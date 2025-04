agenzia

Per ex iridato è 3/o successo consecutivo nella 'classicissima'

ROMA, 13 APR – L’olandese Mathieu Van der Poel ha vinto per distacco la Parigi-Roubaix. Per l’ex campione del mondo è il terzo successo consecutivo nella ‘classicissima’ francese, come riuscì a Francesco Moser nel 1978, 1979 e 1980.

