Ciclismo: Vingegaard, ‘l’obiettivo è il Tour de France’

agenzia

Danese si allena in galleria del vento. Parteciperà al Delfinato

ROMA, 24 APR – Assente dal suo abbandono su Parigi-Nizza a marzo, Jonas Vingegaard è già completamente rivolto al Tour de France con il Critérium du Dauphiné come unica gara di preparazione. Mentre il suo grande rivale Tadej Pogacar continua con le classiche, il danese ha iniziato questa settimana la sua preparazione specifica per il Tour de France (5-27 luglio) con prove nella galleria del vento ad Aalborg in Danimarca. “È importante lavorare sulla mia posizione per non lasciare nulla al caso”, ha spiegato il doppio vincitore della Grande Boucle nel 2022 e 2023 in un comunicato del suo team Visma-Lease a bike. Vingegaard partirà presto per la Sierra Nevada, in Spagna, per la preparazione in quota. Parteciperà poi al Delfinato (8-15 giugno) prima di fare un altro stage in quota, a Tignes, nelle Alpi francesi. “Ora mi concentro interamente sul Tour de France. La commozione che ho sofferto (dopo la sua caduta su Parigi-Nizza a marzo, ndr) è alle spalle e non ho altri problemi fisici. È un vero peccato non aver potuto finire Parigi-Nizza e perdere il Giro di Catalogna, ma ora mi sto allenando senza problemi”, ha aggiunto. “Quest’anno non ho fatto molte gare e non vedo l’ora di ricorrere al Delfinato e ovviamente al Tour de France, e cercherò di vincere entrambe le gare”, ha insistito il 28enne danese.

