Ciclismo: Vingegaard operato con successo alla clavicola

agenzia

Ancora incerta la data del ritorno alle gare del danese

ROMA, 09 APR – Jonas Vingegaard è stato sottoposto “con successo” ad un intervento chirurgico alla clavicola, pochi giorni dopo la sua pesante caduta durante il Tour dei Paesi Baschi, ha reso noto la sua squadra Visma-Lease a Bike con un messaggio via social. La squadra specifica inoltre di non sapere “quanto tempo” sarebbe assente il 27enne danese, anche se quest’ultimo “sta bene”. Vingegaard si è infortunato gravemente la scorsa settimana nella caduta collettiva avvenuta durante la 4a tappa del Giro dei Paesi Baschi, che ha coinvolto altri corridori come il belga Remco Evenepoel. Vittima di fratture alla clavicola e ad alcune costole, il danese ha riportato anche un pneumotorace e una contusione polmonare.

