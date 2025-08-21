agenzia
Ciclismo: Vingegaard rinuncia al Mondiale in Ruanda
Prevista la partecipazione del danese agli Europei in Francia
ROMA, 21 AGO – Jonas Vingegaard non parteciperà al Mondiale di ciclismo su strada in Ruanda, in programma il 28 settembre, ha annunciato il team del danese Visma-Lease a Bike. Il corridore 28enne, che parteciperà alla Vuelta, dovrebbe invece essere agli Europei, che si terranno in Francia all’inizio di ottobre nelle regioni della Drôme e dell’Ardèche.
