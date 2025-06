Ciclismo:Dagnoni ‘allargare bacino per avere campioni in futuro’

agenzia

Malagò: "Con Abt Festival cresce turismo legato a ciclismo"

ROMA, 18 GIU – “La promozione è un aspetto propedeutico, più si allarga il bacino dei praticanti più ci saranno possibilità di avere campioni in futuro”. Così Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, alla presentazione dell’Appennino Bike Tour Festival che si svolgerà dal 20 giugno al 20 luglio in 14 tappe che attraversano l’Italia per promuovere l’Appennino e accendere i riflettori sullo sviluppo di queste aree. Una manifestazione che Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha sottolineato come sia “in linea con la crescita del turismo legato al ciclismo. Si toccano quasi 300 comuni e c’è sia l’aspetto agonistico sia quello ludico-turistico. Bene ha fatto la Federazione a supportare questo evento che si svolge in luoghi iconici”. Un evento, quindi, che farà tappa ogni volta in un diverso Comune dell’Appennino, trasformandolo in un punto di incontro per comunità, viaggiatori e appassionati di turismo sostenibile e che rappresenta un’occasione importante per “la promozione della disciplina.La peculiarità del nostro sport è quella di andare nei territori. Questo modo di intraprendere la vacanza gustando le bellezze del territorio penso sia molto bello, fa scoprire scorci che non sempre si conoscono e fanno vedere le bellezze dell’Italia”, conclude Dagnoni.

