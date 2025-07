Ciclismo:Giro donne; a Gigante la 4/a tappa, Reusser maglia rosa

agenzia

Secondo posto per Elisa Longo Borghini

ROMA, 09 LUG – L’australiana Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal) ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia Women 2025 arrivando per prima all’arrivo in salita di Pianezze. Secondo posto per Elisa Longo Borghini e terza Marlen Reusser, che si riprende la maglia rosa. La svizzera, vincitrice della prima tappa, ha 16 secondi di vantaggio su Longo Borghini e 34 secondi su Gigante.

