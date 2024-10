Ciclismo:Mondiali Pista;Inseguimento squadre donne,bronzo Italia

agenzia

Nella finale per il terzo posto le azzurre battono il Canada

ROMA, 17 OTT – Il quartetto dell’Italia composto da Fidanza, Consonni, Alzini e Guazzini ha vinto la finale per il terzo e quarto posto dell’Inseguimento a squadre donne dei Mondiali di ciclismo su pista, in cui le azzurre se la sono vista con il Canada. Quindi l’Italia è bronzo in questo specialità, in cui aveva conquistato l’argento nel 201 e l’oro due anni fa. Quest’anno invece l’oro è andato alla Gran Bretagna, che ha superato la Germania (argento).

