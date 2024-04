Ciclismo:Van der Poel vince il Giro della Fiandre, Mozzato è 2/o

agenzia

Per l'iridato è il terzo successo nella classicissima belga

ROMA, 31 MAR – Il campione del mondo Mathieu Van der Poel, che è iridato in carica anche nel ciclocross, ha vinto per distacco il giro delle Fiandre. Per l’olandese è il terzo successo nella classicissima belga. Al secondo posto, staccato di poco più di un minuto, l’italiano Luca Mozzato, 26enne veneto che ha preceduto al fotofinish l’australiano Michael Matthews.

