Cina: Vasseur, “ci aspettavamo un risultato migliore”

agenzia

Il team princial Ferrari è comunque "fiducioso per la gara"

ROMA, 20 APR – “Ci aspettavamo un risultato migliore” nella corsa alla pole del GP della Cina, ammette Fredric Vasseur parlando a Sky al termine delle qualifiche dominate dal solito Verstappen, ma il team principal Ferrari resta comunque fiducioso per la gara perché nella sprint di questa mattina “abbiamo dimostrato di avere un buon passo gara sulla lunga distanza”. Le Ferrari di Leclerc e Sainz, ma soprattutto quella del monegasco, perdevano tanto nel primo settore della pista di Shanghai: “Dobbiamo capire perché, nella sprint non c’era questo distacco”. La Ferrari, ha ammesso Leclerc, in qualifica ha sacrificato qualcosa pensando alla gestione della gara. “I punti importanti sono quelli della domenica” ha concluso Vasseur.

