Cincinnati, Cobolli non supera l’ostacolo Hurkacz

agenzia

Sinner l'unico italiano rimasto, Rune elimina Monfils

ROMA, 17 AGO – Troppo alto per Flavio Cobolli l’ostacolo costituito da Hubert Hurkacz (n.7 del ranking), che l’ha eliminato in tre set (6-3, 3-6, 6-1). Nei quarti del Masters 1000 di Cincinnari il polacco affronterà l’americano Frances Tiafoe. E’ durata poco la gioia di Gael Monfils per essere riuscito ad eliminare Carlos Alcaraz. Il francese non ha superato gli ottavi, battuto da Holger Rune (3 -6, 6-3, 6-4). Il danese affronterà nei quarti il britannico Jack Draper (N.28), che ha sconfitto il canadese Félix Auger-Aliassime (5-7, 6-4, 6-4). Il tedesco Alexander Zverev (n.4), vincitore sullo spagnolo Pablo Carreno, affronterà l’americano Ben Shelton.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA