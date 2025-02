Cinese Zhou Guanyu nuovo pilota di riserva della Ferrari

agenzia

L'ex Sauber: "Fantastico tornare a casa, dove tutto è iniziato"

ROMA, 05 FEB – La Ferrari ha un nuovo pilota di riserva. E’ il cinese Zhou Guanyu, che affiancherà Antonio Giovinazzi nella stagione 2025. Terminata la sua esperienza da titolare al volante della Sauber, il 25enne ha convinto i vertici di Maranello con le buone prestazioni dello scorso anno, soprattutto nel finale del mondiale. “E’ fantastico tornare a casa, dove tutto è iniziato. E’ un onore per me e non vedo l’ora” ha detto il pilota in un breve messaggio su Instagram, in ricordo dei quattro anni trascorsi nella Ferrari Driver Academy, dal 2015 al 2018.

