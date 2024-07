Cio, in Arabia Saudita nel 2025 le prime Olimpiadi di eSport

agenzia

Accordo di 12 anni, Bach "Paese ha grande esperienza nel campo"

ROMA, 12 LUG – L’Arabia Saudita ospiterà i primi Giochi Olimpici di eSport nel 2025 ha annunciato il Comitato olimpico internazionale (Cio). Questa designazione dovrà essere ratificata dalla 142/a sessione del Cio, che si terrà il 23 e 24 luglio prossimi a Parigi, appena prima delle Olimpiadi, e prevede anche che la partnership tra il Comitato olimpico internazionale e quello saudita abbia una durata di 12 anni. “Siamo molto fortunati a poter lavorare con il Noc saudita per i giochi olimpici di eSports, perché ha una grande, se non unica, esperienza nel campo. I Giochi di eSports trarranno grandi benefici da questa esperienza – afferma il presidente del Cio, Thomas Bach -. Collaborando con loro abbiamo anche assicurato il rispetto dei valori olimpici, in particolare per quanto riguarda i titoli dei giochi in programma, la promozione dell’uguaglianza di genere e l’impegno con il pubblico giovane, che sta abbracciando gli eSport”.

