Cio: Pellegrini applaude Coventry, ‘è per le donne’

agenzia

Ex nuotatrice azzurra posta foto con la 'signora presidente'

ROMA, 21 MAR – “Per le donne”: arrivano i complimenti anche da Federica Pellegrini, ex azzurra del nuoto e ora membro Cio come rappresentante degli atleti, all’elezione di Kirsty Coventry alla presidenza del comitato olimpico internazionale. Pellegrini posta su Instagram una foto con la Coventry dall’Assemblea Cio di Costa Navarino. “Come atleta. Come nuotatrice. Orgogliosa che il movimento olimpico sia guidato da lei…Madam President”.

