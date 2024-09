Cio:7 candidati presidenti,Coe sfida Lappartient e Samaranch jr.

agenzia

Ufficializzati nomi per il dopo Bach. C'e' fratello Re Giordania

ROMA, 16 SET – Ora è ufficiale. Sebastian Coe, due volte campione olimpico e attuale presidente di World Athletics, è tra i sette candidati a succedere a Thomas Bach alla guida del Comitato olimpico internazionale nel marzo 2025. Lo ha annunciato il Cio. In corsa c’è anche il francese David Lappartient, ora a capo dell’Uci, e Juan Antonio Samaranch junior, figlio dello storico presidente del Cio. Tra i candidati figuranoi poi il Principe Feisal AL Hussein, fratello del Re di Giordania,, Kirsty Coventry, Johan Eliasch e Morinari Watanabe Bach, che guida l’organismo internazionale dal 2013, ha annunciato dopo le Olimpiadi di Parigi la sua intenzione di non ricandidarsi. Coe è stato anche ‘organizzatore delle Olimpiadi di Londra 2012. Lappartient è dal canto suo presidente dell’Unione ciclistica internazionale. Le elezioni si terranno tra il 18 e 21 marzo 2025 in Grecia al Congresso del Cio.

