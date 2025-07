Cip: De Sanctis a Rapallo al Forum sulla pratica sportiva

agenzia

In videocollegamento anche Bocciardo, 4 volte oro paralimpico

ROMA, 08 LUG – Un forum per parlare dell’attivita’ fisica come “leva per salute, benessere e sviluppo economico del territorio”. A Rapallo, il presidente del Comitato Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, ha preso parte al convegno che si poneva come obiettivo di “alimentare la consapevolezza e l’informazione sul valore della pratica sportiva nell’opinione pubblica”. Promosso dall’osservatorio valore sport di TEHA, una piattaforma multistakeholder di analisi, riflessione, indirizzo e azione, il forum cade nell’anno del riconoscimento della Liguria come Regione Europea dello Sport e ha realizzato un approfondimento dedicato all’ecosistema sportivo del territorio ligure. Per il mondo paralimpico, oltre al presidente del CIP, è intervenuto in videocollegamento Francesco Bocciardo, quattro volte medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici tra Rio e Parigi.

