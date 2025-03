Cip: Pancalli “Non mi ricandido, il Coni? Sto riflettendo…”

agenzia

Il presidente dei paralimpici: 'Raggiunto tutti gli obiettivi'

ROMA, 12 MAR – Luca Pancalli non si ricandiderà alla presidenza del comitato italiano paralimpico alle elezioni in programma il 26 giugno. Il n.1 dello sport paralimpico (dal 2000 al vertice della federdisabili allora nell’ambito del Coni e dal 2017 con la denominazione Cip quando fu istituito come ente pubblico) lo annuncia al telefono con l’ANSA. Sulla possibilità di partecipare alla corsa per la presidenza del Coni Pancalli dice: “Sto riflettendo sulle mie scelte future”. “Come ho già affermato più volte – aggiunge Pancalli – credo di aver raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissato e anche per questo considero terminato il mio percorso all’interno del movimento. È giusto, dunque, che siano altre persone a costruire una vision per il futuro e a mettere in campo nuove iniziative per la promozione, il sostegno e la diffusione dello sport paralimpico. Non sarò più il Presidente ma sarò sempre un sostenitore di questa famiglia che ho l’onore di aver visto nascere, crescere e diventare adulta. Mi auguro solo che chi succederà avrà grande cura per questo movimento che considero un patrimonio prezioso non solo per il mondo dello sport ma per tutto il Paese”. Quanto alla candidatura alla presidenza del Cip presentata oggi da Roberto Valori, Pancalli spiega: “Di lui non posso che parlare bene visto che abbiamo condiviso importanti battaglie nello sport, da atleti e da dirigenti sportivi. Ad ogni modo sono certo che il percorso democratico che sottende l’elezione dei nuovi organi del CIP saprà individuare la migliore governance per garantire il rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono il nostro movimento”. Pancalli chiude ribadendo a proposito della sua possibile candidatura al Coni, “Sto riflettendo sulle scelte future. Per oggi mi è sufficiente metabolizzare una decisione che rappresenta un passaggio importante della mia vita”.

