Ciro Immobile è un nuovo attaccante del Bologna

agenzia

Ufficializzato l'arrivo del quattro volte capo cannoniere

BOLOGNA, 10 LUG – Il Bologna ha ufficializzato l’ingaggio di Ciro Immobile, di ritorno in Italia dopo una stagione al Besiktas, in Turchia. L’ex Lazio, quattro volte capo cannoniere della serie A e Scarpa d’Oro nel 2020, si è svincolato con buonuscita dal club turco e firma un contratto di un anno a circa 2 milioni netti, bonus inclusi, con opzione per una seconda stagione. A 35 anni, Immobile torna così in Italia. L’attaccante sarà sabato al raduno a Casteldebole, per poi salire in ritiro a Valles, in Val Pusteria, con i nuovi compagni martedì 15.

