Clamoroso al MetLife: il Chelsea vince 3 a 0 sul favoritissimo Psg ed è campione mondiale per club

L'epilogo

La squadra di Londra domina la partita contro i vincitori dell'ultima Champions League

I primi vincitori del Mondiale per club Fifa sono gli inglesi del Chelsea: la squadra allenata dall’italiano Enzo Maresca domina il primo tempo della finalissima contro il Paris Saint Germain allo stadio MetLife di East Rutherford, in New Jersey, trovando il gol giù al 22esimo minuto con Palmer, che raddoppia pochi minuti dopo, al 30esimo. Il match viene di fatto chiuso nel primo tempo quando al 43esimo è Joao Pedro a segnare.

Annichiliti i favoritissimi francesi del Paris, reduci da una vittoria schiacciante contro il Real Madrid (4 a 0) e soprattutto vincitori dell’ultima Champions League dove in finale avevano rifilato ben 5 gol, senza subirne nessuno, all’Inter, nella vittoria più larga di sempre in una finale di Champions. bagarre nel finale di partita: espulso Joao Neves all’85esimo per i Parigini, con il portiere italiano Ginaluigi Donnarumma tra i protagonisti di un acceso battibecco.