Classifica Wta, Swiatek ancora ampiamente in testa

agenzia

Paolini sempre quinta, compagna di Sinner 14ma e miglior ranking

ROMA, 09 SET – Emma Navarro e Jessica Pegula, battute da Aryna Sabalenka rispettivamente in semifinale ed in finale degli US Open, fanno i migliori progressi questa settimana nel ranking WTA, guidato sempre da Iga Swiatek, nonostante l’eliminazione ai quarti. Dietro la numero uno del mondo, la bielorussa Sabalenka approfitta della vittoria nel quarto Slam stagionale per avvicinarsi alla polacca, che però conserva un comodissimo vantaggio di oltre 2100 punti. L’americana Pegula ha guadagnato tre posizioni ed è tornata sul terzo gradino del podio. Quanto alla connazionale Navarro, ha approfittato della semifinale per entrare nella Top 10, in 8/a posizione, grazie a un guadagno di quattro posti, che a 23 anni le ha regalato il miglior piazzamento della sua carriera. Sempre quinta l’azzurra Jasmine Paolini. Scende di tre posti un’altra americana, Coco Gauff, ora sesta dopo il ko agli ottavi contro Navarro. La russa Anna Kalinskaya, compagna del numero 1 del mondo Atp Janik Sinner, ottiene il miglior ranking della sua carriera, al 14/o posto, così come la sua connazionale Diana Shnaider, 17ma a 20 anni. Top-10 della classifica WTA pubblicata oggi: 1. Iga Swiatek (Pol) 10885 punti 2. Aryna Sabalenka (Blr) 8716 3. Jessica Pegula (Usa) 6220 (+3) 4. Elena Rybakina (Kaz) 5871 5. Jasmine Paolini (Ita) 5398 6. Coco Gauff (Usa) 4983 (-3) 7. Zheng Qinwen (Chn) 3980 8. Emma Navarro (Usa) 3810 (+4) 9. Barbora Krejcikova (Cze) 3631 (-1) 10. Maria Sakkari (Gre) 3515 (-1) …

