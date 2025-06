Claudio Ranieri l'”aggiustatutto” verso la panchina della Nazionale, per Spalletti c’è l’ipotesi Juve

Il caso

C'è anche il via libera della Roma

Claudio Ranieri, l’aggiustatutto, l’uomo che preso la Roma ai margini della zona retrocessione portandola a un passo dalla champions con un ruolino di marci da scudetto. E’ lui l’uomo che sembra destinato alla panchina della Nazionale dopo l’addio (indotto) di Luciano Spalletti, condannato dopo lo 0 a 3 di Oslo e soprattutto per il fatto che la Nazionale non sembra vedere la luce in fondo al tunnel dentro cui si è cacciata.

Italia Moldova di lunedì sera sarà dunque l’ultima con Spalletti sulla panchina azzurra dopo che lo stesso CT ha annunciato in conferenza stampa – molto irritualmente – di essere stato esonerato dal presidente federale Gabriele Gravina. Spalletti ha anche detto di avere deciso di rescindere il contratto con la Figc senza chiedere alcuna buonuscita. Per lui, rumors, dicono sia già pronta la panchina della Juventus. Si vedrà.

Intanto però c’è l’emergenza Nazionale che deve inseguire la Novergia di Haaland. Due le ipotesi sul tavolo: Claudio Ranieri e Stefano Pioli che vuole scappare dall’Arabia Saudita dove è stato ricoperto d’oro e che tornerebbe volentieri in Italia, figuriamoci sulla panchina azzurra (c’è in piedi anche l’ipotesi Fiorentina).