Club Italia pensa al futuro, nasce il progetto U.14 itinerante

agenzia

Federcalcio è al lavoro su piano per lo sviluppo del talento

ROMA, 07 AGO – Il Club Italia della federcalcio rafforza il proprio impegno per lo sviluppo del talento in ambito giovanile e presenta un progetto innovativo e ambizioso dedicato alla categoria Under 14, con l’obiettivo di coinvolgere l’intero sistema nazionale, dai dilettanti ai professionisti. L’iniziativa, che non prevede la formazione di una nazionale vera e propria in quanto non è prevista alcuna attività ufficiale al di fuori di una serie di raduni di allenamento, una volta messa a regime sarà l’anello di congiunzione tra il progetto per lo sviluppo del calcio giovanile (nelle fasce di età 6-13 anni), coordinato da Cesare Prandelli, e l’attività internazionale delle selezioni azzurre a partire dall’Under 15. Il progetto Under 14 mira a costruire un processo di scouting sempre più strutturato, cui abbinare un lavoro accurato di formazione tecnica capillare e uniforme che, grazie alla collaborazione delle singole società, possa innalzare ancora di più il livello qualitativo generale dell’attività dei vivai. Questa progettualità itinerante nasce con l’intento di anticipare di un anno e mezzo l’osservazione e la preparazione dei ragazzi, monitorandone un numero molto più ampio e ampliandone le conoscenze tramite un modello di allenamento condiviso. Attraverso i raduni, che si svolgeranno in 11 centri federali distribuiti con uniformità geografica in tutto il territorio nazionale, si creerà una rete che coinvolgerà sia i calciatori tesserati con club professionistici (Serie A, B e C) sia i più meritevoli tesserati con società dilettantistiche, grazie alla sinergia con il Settore Giovanile e Scolastico. A guidare il percorso tecnico sarà il coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili, Maurizio Viscidi.

