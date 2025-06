Cocciaretto nei quarti al WTA 250 di s’-Hertogenbosch

agenzia

Battuta in due set la mancina statunitense Bernarda Pera

ROMA, 11 GIU – Elisabetta Cocciaretto è stata la prima giocatrice a staccare il pass per i quarti del WTA 250 di s’-Hertogenbosch, torneo sull’erba in corso in Olanda. La 24enne di Fermo, n.123 del ranking, ha battuto 6-1, 7-6, in un’ora e 23 minuti di una partita, la mancina statunitense Bernarda Pera (n.79). Per Cocciaretto si tratta della seconda volta in stagione tra le migliori otto di un torneo del circuito maggiore.

