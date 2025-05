Collare d’oro a Berrettini, Malagò “ha fatto tanto per tennis”

agenzia

Al romano la massima onorificenza per il trionfo in Davis

ROMA, 06 MAG – Matteo Berrettini ha ricevuto il Collare d’Oro al merito sportivo. Dopo Lorenzo Musetti, infatti, è toccato al tennista romano essere accolto nella Sala delle Fiaccole del Coni, a Roma, dal Presidente del Comitato Olimpico Giovanni Malagò per la consegna della massima onorificenza dello sport italiano, andata al finalista di Wimbledon 2021 grazie alla vittoria dello scorso anno in Coppa Davis con i compagni di squadra Jannik Sinner, Simone Bolelli, Andrea Vavassori, lo stesso Musetti e Capitan Filippo Volandri. “Siamo onorati di conferire la massima onorificenza del mondo dello sport a Matteo, che ha vinto la Coppa Davis e ha fatto tanto per il tennis italiano. L’auspicio e l’augurio è che sia il primo di una lunga serie”, le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò.

