Colletta tifosi Roma per multa Mancini, difensore ‘no, pago io’

agenzia

Poi l'invito: dateli in beneficenza a 'Locanda dei Girasoli'

ROMA, 10 APR – Gianluca Mancini è stato sanzionato con un’ammenda di 5mila euro per aver sventolato una bandiera anti Lazio nei festeggiamenti del derby vinto e i tifosi della Roma da ieri hanno aperto una raccolta fondi per pagarla. “Ho letto quello che state facendo per pagare la multa che mi è stata inflitta – inizia così il messaggio del difensore giallorosso su Instagram – Ancora una volta ho sentito forte la vostra vicinanza, in campo e fuori. Ovviamente ne sosterrò io le spese, ma mi piacerebbe che parte della somma raccolta con tanta partecipazione venga destinata a La Locanda dei Girasoli, una splendida realtà che ho avuto modo di conoscere recentemente a Trigoria. Grazie a tutti e forza Roma!”. La Locanda dei Girasoli è un’associazione che nasce con l’obiettivo generale di promuovere l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down e ora la palla passerà nuovamente ai tifosi giallorossi.

