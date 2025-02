Collina “la tecnologia aiuta, su rigori cambiamo le regole”

agenzia

Responsabile arbitri Fifa a Repubblica, 'dal dischetto one shot'

ROMA, 11 FEB – Dalla tecnologia ai rigori, da antichi episodi di campo che fanno ancora discutere a ricordi personali, il presidente della commissione arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, dice la sua in un’intervista a La Repubblica, in giorni infiammati dalle polemiche per errori arbitrali e le pecche della video assistenza. In merito alla tecnologia, Collina si esprime a favore della accuratezza garantita dal sistema, anche nel caso dei fuorigioco ‘millimetrici’. “A 40 metri dalla porta forse due centimetri non sono determinanti ma in area di rigore lo diventano -afferma l’ex arbitro -. Mettere una soglia? A volte le soluzioni risolvono il problema, a volte ne creano di peggiori. Oggi grazie alla tecnologia abbiamo una certezza quasi assoluta”. In merito ai calci di rigore, Collina ritiene che ora “ci sia un gap eccessivo tra attaccante e portiere: già si segna il 75% di penalty assegnati, in più c’è anche la possibilità di giocare dopo la respinta. I portieri – sostiene – dovrebbero lamentarsi”. La sua proposta è arrivare all’ ‘one shot’, introducendo “i rigori che solitamente si calciano dopo i supplementari: non c’è respinta, o fai gol o si riparte da calcio di rinvio. Questo eviterebbe anche tutti i teatrini che ne conseguono”.

