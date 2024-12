Colombia: Medellin vince Coppa e lascia stadio in tank

agenzia

Violenze a Cali dopo la finale, feriti e scontri con la polizia

CALI, 16 DIC – Un numero ancora imprecisato di persone sono rimaste ferite durante gli scontri a margine della finale di ritorno della Coppa della Colombia, vinta ieri a Cali dall’Atlético Nacional di Medellin contro l’America Cali. La partita è stata interrotta all’85’ quando i tifosi dell’America hanno tentato di invadere il campo dello stadio Pascual-Guerrero mentre il punteggio era sullo 0-0. Alcuni tifosi dell’America, intenzionati a commettere violenze, si sono scontrati a bordo campo con la polizia in tenuta antisommossa, prima di essere respinti, come ha spiegato il funzionario di polizia Carlos Oviedo in un video inviato ai media. Negli scontri, ha precisato Oviedo sono rimasti feriti tre agenti di polizia. La Lega colombiana di calcio (Dimayor) da parte sua ha riferito che diverse altre persone sono rimaste ferite negli scontri continuati intorno allo stadio dopo la partita. L’Atlético National ha conquistato la Coppa grazie al pareggio di ieri, dopo aver vinto all’andata per 3-1 mercoledì scorso a Medellin. Per lasciare lo stadio di Cali dopo la partita sono stati costretti, come hanno documentato le immagini della televisione nazionale, a salire a bordo di un carro armato militare. Questo successo assicura all’Atletico Nacional un posto nella prossima Copa Sudamericana, l’equivalente sudamericano dell’Europa League. Ma il club di Medellin può accedere alla Coppa Libertadores se vincerà la finale del campionato contro il Deportes Tolima, che si giocherà in doppia sfida a partire da mercoledì.

