Colpo del Como, ufficiale la firma di Varane

agenzia

Contratto di 2 anni per il difensore ex Real e Manchester United

MILANO, 28 LUG – Il Como mette a segno un nuovo colpo di mercato: è infatti ufficiale l’ingaggio del centrale francese Raphael Varane. L’ex difensore di Manchester United e Real Madrid (con cui ha vinto tre titoli de La Liga e quattro Champions League), campione del mondo con la Francia nel 2018, ha firmato un contratto di due anni con opzione di prolungamento, come annunciato dal club lariano. “Raphael è un giocatore speciale e il suo ingaggio è la prova dell’ambizione che abbiamo per questo club. Ha vinto tanto in carriera e l’esperienza che ha accumulato in due dei migliori campionati del mondo non può essere sottovalutata. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui”, ha commentato il tecnico del Como Cesc Fabregas.

