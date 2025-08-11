Coman lascia il Bayern dopo 10 anni, lo attende l’Al-Nassr

agenzia

Accordo trovato per il 29enne francese, 30 milioni dai sauditi

ROMA, 11 AGO – Altro addio all’Europa destinazione Arabia. Questa volta tocca al nazionale francese Kingsley Coman, 29 anni, a un passo dal trasferimento all’Al-Nassr, dove gioca Cristiano Ronaldo. Dopo un decennio al Bayern Monaco Coman e il club tedesco avrebbero trovato l’accordo con i sauditi per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, bonus inclusi. Coman si prepara così a voltare pagina: arrivato al Bayern dalla Juventus nell’estate 2015 in prestito e poi ceduto a titolo definito due anni dopo. In dieci stagioni a Monaco, Coman ha vinto il campionato tedesco nove volte, sua la rete della vittoria nella finale di Champions League contro il Paris SG (1-0) nel 2020. Il giocatore, che aveva un contratto con il Bayerno fino al 2027, aveva detto, durante il Mondiale per Club in Usa, di stare bene a Monaco.

