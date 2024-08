Comitato olimpico algerino a Iba,Khelif non si lascia intimorire

agenzia

"Senza fondamento le affermazioni" della Federboxe mondiale

(V. Parigi: l’Iba insiste,..’ delle 17,43) (ANSA) – PARIGI, 05 AGO – “Non riconosciamo come istituzione legittima l’Iba, che non ha alcun legame con i Giochi olimpici”. E’ la risposta del Comitato olimpico algerino alla Federazione mondiale del pugilato che oggi ha detto che le due pugili iperandrogini al centro delle polemiche a Parigi 2024, l’algerina Imane Khelif (Algeria) e la taiwanese Lin Yu Ting, sono “uomini”. Per il Comitato olimpico algerino, sono “affermazioni che non hanno fondamento. La nostra campionessa non si lascia intimorire da queste dichiarazioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA