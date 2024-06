Commisso, non ho intenzione vendere la Fiorentina

agenzia

Attraverso una lettera il patron viola spegne le voci

FIRENZE, 04 GIU – ”Non ho intenzione di vendere la Fiorentina, siamo delusi per la finale di Conference persa da Atene ma vogliamo sempre più crescere perché come tutti i nostri tifosi vogliamo il bene del club”. Così Rocco Commisso attraverso una lettera diffusa durante la conferenza stampa indetta oggi al Viola Park, presenti il direttore generale Alessandro Ferrari e il responsabile dell’area tecnica sportiva Daniele Pradè.’ “Dirà Commisso il giorno in cui deciderà di lasciare – ha ribadito Ferrari – Non c’è niente che ora possa portarlo a cambiare idea”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA