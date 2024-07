Como: arriva Moreno, rinforzo in difesa per Fabregas

agenzia

Il tecnico, è veloce e ha esperienza; Moreno, è nuova esperienza

MILANO, 19 LUG – Il Como annuncia l’acquisto di Alberto Moreno con un contratto fino a fine stagione “con rinnovo automatico per un’altra al manifestarsi di determinate condizioni”. Moreno, 32 anni, con il Siviglia ha vinto un’Europa League nel 2014 poi ha trascorso cinque stagioni al Liverpool con la vittoria della Champions nel 2019. Negli ultimi anni ha giocato al Villareal con cui ha vinto un’altra Europa League. “Alberto è un difensore veloce, agile e dotato di buona tecnica, con grande esperienza internazionale. Le sue caratteristiche saranno sicuramente utili per affrontare un nuovo e difficile campionato e noi siamo felici di potergli dare il nostro benvenuto”, il commento di Fabregas. “Sono molto contento di poter aggiungere una nuova esperienza alla mia carriera. Arrivo in un nuovo campionato, e dovrò confrontarmi con una nuova squadra e una nuova lingua. Ho parlato con Fabregas – racconta il difensore – ed è stato il primo a dimostrare quanto il club mi volesse e il feeling che si è creato è stato subito ottimo. La Serie A è uno dei migliori campionati del mondo, con grandissimi giocatori e squadre ricche di storia livello mondiale. Noi dobbiamo provare a fare il meglio possibile in ogni partita”.

