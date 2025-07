Como: Cesc Fabregas premiato con la Rosa Camuna

agenzia

Alla consegna era presente il governatore Attilio Fontana

COMO, 21 LUG – L’allenatore del Como Cesc Fabregas ha ricevuto il Premio Rosa Camuna 2025, il più alto riconoscimento che viene conferito da Regione Lombardia. La consegna è avvenuta a Mozzate, nel centro di allenamento della squadra lariana, alla presenza del governatore Attilio Fontana. Il tecnico spagnolo ha ricevuto il premio per i risultati sportivi raggiunti alla guida del Como e per aver reso il territorio lariano sempre più attrattivo per un turismo internazionale di alto livello. “Il premio a Fabregas – ha dichiarato Fontanqa – è il premio a un grande campione e uno straordinario allenatore amato dalla squadra, dai tifosi e da tutto il grande pubblico. Il suo arrivo e il suo lavoro hanno contribuito a far conoscere ulteriormente le nostre eccellenze anche fuori dai confini prettamente calcistici”. “È per me un orgoglio – ha commentato Fabregas – ricevere un riconoscimento così importante. Le parole del presidente Fontana fanno molto piacere, sono io che ringrazio la Lombardia e Como per avermi dato questa grande opportunità”.

