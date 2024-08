agenzia

Pareggio contro i tedeschi nell'ultima amichevole

MILANO, 03 AGO – Il Como chiude il ritiro in Austria pareggiando per 0-0 contro il Wolfsburg. Buon test per gli uomini di Cesc Fabregas, che contro un’avversaria di livello hanno tenuto il punteggio sulla parità. I lariani sono così pronti all’esordio in Coppa Italia di domenica prossima in casa della Sampdoria.

