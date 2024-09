Como con il Bologna al Sinigaglia, in porta Audero

agenzia

Sulla fascia destra ballottaggio tra Van der Brendt e Iovine.

MILANO, 12 SET – Il Como torna a far vivere le emozioni della Serie A allo stadio Sinigaglia, e ospita il Bologna sabato alle 15 nella prima partita dopo i lavori di ristrutturazione dell’impianto. In porta non ci sarà Reina, come invece accaduto finora, perché toccherà ad Audero. Non è una scelta definitiva perché, come spiegato da Fabregas, c’è fiducia in entrambi i portieri. Sulla fascia destra poi ballottaggio tra Van der Brendt e Iovine. In attacco la coppia Cutrone-Belotti.

