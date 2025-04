Como, contro il Torino per ritrovare la vittoria in casa

agenzia

Con salvezza virtualmente archiviata si può guardare al futuro

COMO, 10 APR – Il Como torna al Sinigaglia con una salvezza ormai virtualmente archiviata e con la possibilità di vivere il finale di stagione programmando il futuro. La vittoria nel derby contro il Monza ha acceso di nuovo l’entusiasmo dei tifosi lariani, portando la squadra a 9 punti dalla zona retrocessione. La partita contro il Torino diventa quindi una gara importante in cui trovare nuovi stimoli, tra la possibilità di accorciare sulla metà sinistra della classifica e tornare a vincere anche davanti al proprio pubblico, dove i 3 punti mancano dalla sfida contro il Napoli del febbraio scorso. Per la gara contro i granata Fabregas dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1 con una nuova chance in attacco per Tasos Douvikas, in vantaggio su Patrick Cutrone per una maglia da titolare, e con Sergi Roberto pronto a ritagliarsi più spazio dopo il rientro dal lungo infortunio.

